Россия и США договорились провести переговоры после звонка Путина и Трампа

Белый дом анонсировал встречу на высоком уровне с Россией после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Вашингтон и Москва договорились о проведении переговоров на высоком уровне. Решение было принято по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Детали будущей встречи пока не разглашаются, известно лишь, что она запланирована на ближайшее время.

Беседа лидеров состоялась на фоне очередной волны обсуждений военной поддержки Киева. Администрация Владимира Зеленского, как сообщается, подготовила для Вашингтона пакет предложений, нацеленный на получение современных систем ПВО и дальнобойных боеприпасов.

