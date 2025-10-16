Путин заявил о крахе экологической повестки Запада: в мире началась борьба за доступ к энергии. Президент России объяснил, что безответственные шаги западных элит отбросили дискуссии о чистоте топлива на второй план. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин констатировал фундаментальный сдвиг в глобальной энергетической политике. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», он заявил, что действия западных правительств привели к откату от обсуждения экологических стандартов. Теперь определяющей силой становится не сравнение объемов выбросов, а банальное наличие доступа к топливу и энергии.

По словам российского лидера, на первый план выходят сугубо практические вопросы: физическое наличие сетей, трубопроводов и достаточная мощность энергосистем. Эта новая реальность, по его оценке, является прямым следствием безответственных решений, принятых в кабинетах западных столиц. Путин подчеркнул, что подобная ситуация ставит под сомнение реализацию самого концепта энергоперехода, который еще недавно был главной темой на международных площадках.

