Россия нанесла ракетный удар по судну с оружием для Украины

В воскресенье, 6 октября, Вооруженные силы РФ нанесли серию мощных ракетных ударов по портовой зоне в Одесской области, сообщает в своем телеграм-канале «Изнанка».

Российским военным поступила информация о том, что здесь будут разгружать судно с западным оружием для Украины.

По данным источника, на борту судна были беспилотные летательные аппараты и боекомплект к ЗРК Patriot.

Кроме того, в ночь с 5 на 6 октября Одесскую область атаковали ракеты «Искандер» и дроны «Герань». Их целью были портовые и энергетические объекты, используемые для нужд украинских военных.

Ранее сообщалось о том, что ВС России ударили «Искандером» по ротно-тактической группе ВСУ в Сумской области.