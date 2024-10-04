ВС России ударили «Искандером» по ротно-тактической группе ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы России с помощью комплекса «Искандер-М» поразили украинских военных, которые находились на территории Сумской области. Об этом сообщают в телеграм-канале Минобороны РФ.

Во время разведки военные группировки «Север» выявили район, где находилась ротно-тактическая группа одного из механизированных батальонов 47-й механизированной бригады украинцев. Неприятель пытался спрятаться в лесополосе в районе села Фрунзенка, однако попытка провалилась. В результате нанесенного удара было ликвидировано до 80 бойцов противника, 12 бронированных машин, а также пять пикапов.

Ранее сообщалось о том, при каких обстоятельствах в 2023 году был ранен главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и как ему удалось выжить.