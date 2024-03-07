Россия напрямую управляется Богом — Путин

Россия — страна, которая по своей сути напрямую управляется Богом, поделился мнением на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в сочи президент РФ Владимир Путин.

В подтверждение своеобразной теологической теории глава государства привел в пример немца Миниха, который считал именно так.

В подтверждение своеобразной теологической теории глава государства привел в пример немца Миниха, который считал именно так.

В эти минуты Владимир Путин продолжает беседу с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Ранее Путин пригрозил, что Россия не оставит в покое тех, кто виновен в бомбежках Белгорода.