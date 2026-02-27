Мир в обмен на санкции: Трамп подтвердил готовность снять ограничения с России ради мира

Президент США Дональд Трамп выразил намерение содействовать отмене антироссийских санкций при условии достижения мирных договоренностей по украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что стремится к максимально скорому завершению боевых действий и хотел бы обеспечить смягчение экономического давления на Москву в рамках готовящейся сделки. По его словам, администрация заинтересована в восстановлении торгово-экономических связей после урегулирования кризиса.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что вопрос введения новых ограничений или снятия существующих напрямую зависит от прогресса в переговорном процессе. Он отметил, что Вашингтон внимательно следит за ходом дискуссий. При этом Бессент добавил, что текущие санкции против крупнейших нефтяных компаний России уже стали важным инструментом, стимулирующим стороны к поиску компромисса.

Параллельно в СМИ обсуждалась возможность возврата активов зарубежным компаниям в обмен на снятие барьеров, однако представители российских властей назвали подобные сообщения недостоверными.

