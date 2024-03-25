Россия не признает расширение США границ арктического шельфа

В ходе сессии Совета Международного органа по морскому дну, которая проходит в эти дни в Ямайке, российская делегация заявила, что не признает расширение континентального шельфа за пределами 200 морских берега, о котором в одностороннем порядке объявили американские власти в конце прошлого года.

В Госдепе США заявляли, что расширение шельфа не создает территориальных споров с Россией, но требует урегулирования границ с Японией и Канадой.

Юристы отмечают, что США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, что не дает им оснований претендовать на дополнительные территории за пределами их исключительной экономической зоны.

Ранее агентство Bloomberg назвало претензии США на арктический шельф «натуральным захватом территории».