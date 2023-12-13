Россия обещала серьезно ответить НАТО за прилеты украинских истребителей F-16

В РФ примут ответные меры, если военные самолеты F-16 полетят с натовских авиабаз в Польше, Румынии и Словакии.

Государства-члены НАТО не должны нарушать границ своих стран и оказываться на территориях, принадлежащих России. На заседании форума ОБСЕ об этом заявил Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.

«Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Так во время выступления отреагировали на информацию, что если базы Украины разрушат, то с баз европейских стран-членов НАТО вылетят F-16. Эти истребители изначально планировалось передать Украине.

Напомним, что США согласовали новый пакет военной помощи для Украины после визита Зеленского в Конгресс. Киеву выделят технику на сумму 200 тысяч долларов. Вслед за этим аналогичное решение приняла Болгария.