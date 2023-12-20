Россия передала гуманитарную помощь жителям сектора Газа

Спецборт Ил-76 МЧС России вновь доставит гуманитарную помощь мирным жителям сектора Газа. Об этом ведомство сообщило в среду, 20 декабря, в своих соцсетях.

В МЧС уточнили, что в палестинский анклав направили 18 тонн гумпомощи. В нее вошли лекарства и технические средства для реабилитации пострадавших. Отмечается, что российский спецборт вылетел в аэропорт города Эль-Ариш, который расположен в Египте. Оттуда помощь жителям сектора передадут волонтеры Египетского общества Красного Полумесяца.

С обострения палестино-израильского конфликта Россия передала жителям сектора Газа 370 тонн гуманитарной помощи. В ноябре о том, что Республика Чечня отправила груз с необходимыми вещами, сообщал глава региона Рамзан Кадыров. Он отмечал, что гумпомощь была организована Фондом им. А.А. Кадырова.

7 октября на Ближнем Востоке обострился конфликт. В этот день боевики палестинской группировки ХАМАС выпустили по Израилю порядка пяти тысяч крылатых ракет, а также вторглись через южную границу в государства, откуда в заложники забрали до 250 человек. Среди них также могут находиться иностранные граждане.

В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о намерении начать наземную операцию в секторе Газа. 27 октября израильские военные вошли на территорию анклава. Они продолжают штурмовать различные объекты с целью ликвидировать ХАМАС и склады, на которых хранятся оружие и боеприпасы.