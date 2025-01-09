Эстония добивается ротации кораблей НАТО в Балтийском море

Эстония намерена добиться ротационного присутствия кораблей НАТО в Балтийском море. Об этом в интервью телерадиокомпании ERR сообщил министр обороны страны Ханно Певкур.

По его словам, такой шаг поможет обеспечить безопасность региональной подводной инфраструктуры. Ожидается, что НАТО направит около десяти дополнительных кораблей, а операция стартует в ближайшие дни. Певкур уточнил, что она продлится до апреля 2026 года.

«На первых порах основную ответственность на себя возьмет Германия. В настоящее время ведутся переговоры о том, можно ли и как подключить Швецию и Польшу, чтобы начать ротацию, как это происходит в случае с воздушным наблюдением», — уточнил глава эстонского оборонного ведомства.

Певкур также анонсировал план о внесении законопроекта, который расширит полномочия Военно-морских сил Эстонии. Предлагается предоставить ВМС права на вмешательство в экономических водах. По словам главы Минобороны, это позволит более эффективно защищать национальные интересы и безопасность.

Ранее гостелерадио ERR сообщило, что Эстония получит от ЕС €19,4 млн для усиления контроля на границе с РФ.