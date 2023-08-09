Российская ракета напугала жителей Австралии

Отработавшие ступени отечественной ракеты «Союз-2.1б» подняли панику среди жителей Австралии. Об этом сообщили на австралийском телеканале 7News .

СМИ сообщили, что 7 августа австралийцы увидели в небе летящий шар, который они приняли за падающий метеорит.

Местное космическое агентство при этом сообщило, что вспышки в небе с громкими хлопками, вызваны входом частей российской ракеты в атмосферу.

Телеканал сообщил, что ракету лицезрело множество людей, транслировавших это в социальные сети. Они говорили, что полет ракеты напомнил им начало землетрясения, когда задребезжали окна, но толчков они не почувствовали. Многие писали, что это их напугало.

Несмотря на это, были и пользователи, которые посчитали зрелище «ошеломляющим» и даже «гипнотизирующим».

Профессор астрономии местного университета Алан Даффи заявил, что это было самым большим световым шоу, которое он видел в своей жизни.

Недавно российское Минобороны сообщило об успешном запуске «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк. Он был выведен на орбиту, и сейчас с ним поддерживается связь.