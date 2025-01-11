Вооруженные силы РФ нанесли удар в направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге, где раньше жил Владимир Зеленский.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

В ответ на атаки украинских боевиков на гражданские объекты российские бойцы регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам инфраструктуры Украины.

По домам мирным жителей и социальным объектам ВС РФ не наносит удары.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ атаковали скопления живой силы и техники иностранных наемников ВСУ.