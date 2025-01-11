Российские бойцы нанесли удар по «95-му кварталу» в Кривом Роге, где жил Зеленский
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Вооруженные силы РФ нанесли удар в направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге, где раньше жил Владимир Зеленский.
Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
В ответ на атаки украинских боевиков на гражданские объекты российские бойцы регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам инфраструктуры Украины.
По домам мирным жителей и социальным объектам ВС РФ не наносит удары.
Ранее сообщалось о том, что ВС РФ атаковали скопления живой силы и техники иностранных наемников ВСУ.