Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия российских вооруженных сил нанесли удары по скоплениям живой силы и техники формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Также были поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха по сборке и места хранения беспилотников.

Системами ПВО уничтожены французская управляемая авиабомба Hammer, 14 американских ракет РСЗО HIMARS и 71 беспилотник.

За сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли около 1,5 тыс. военнослужащих. Группировка «Запад» отразила шесть контратак, в результате чего противник лишился до 480 человек. Группировка «Восток» нанесла потери в 155 военных, а «Север» и «Днепр» — до 90 бойцов. В зоне ответственности группировки «Юг» ВСУ потеряли до 245 человек.

С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 794 беспилотника, 590 ЗРК, 20 307 танков и бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 352 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 30 012 единиц спецтехники, сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли сокрушительные удары по позициям украинских войск под Колодезями.