Российские дипломаты посмеялись над предупреждением США о сближении РФ и Ливии

По заявлению российского посольства в этой стране, такие предупреждения вызывают исключительно хохот.

«Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», - указали представители посольства в своем микроблоге.

Сама Ливия на протяжении более чем 10 лет не функционирует как единое государство. В ней есть два правительства, западное и восточное. Второе поддерживается Хафтаром, как главой армии. Он буквально на днях встретился с Владимиром Путиным и пообщался с ним на ряд злободневных тем.