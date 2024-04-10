Российские военные ликвидировали 300 боевиков ВСУ на побережье Очакова

По его словам, всего удар со стороны ВС РФ пришелся по 300 украинским солдатам. Как отметил Лебедев, прилет был по санаторию «Очаков». Именно в нем базировались боевики. Лебедев отметил, что учреждение было закрыто для гражданских лиц.

Накануне координатор подполья также сообщил, что российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в припортовой зоне Одесской области. Также, по словам Лебедева, ВС РФ нанесли удар по штабу территориальной обороны в Сумской области, а также по расположению ВСУ в Полтаве.

Российские военные продолжают выполнять задачи в зоне проведения специальной военное операции, которая началась 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент России Владимир Путин, главными целями СВО являются демилитаризаций и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России.

Ранее мы сообщали, что в небе над Брянской областью система ПВО сбила пять беспилотников.