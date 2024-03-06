Министерство обороны РФ сообщило, что российским военным удалось уничтожить американскую реактивную систему залпового огня на колесном шасси HIMARS на Авдеевском направлении.

Сводку о проведении спецоперации на Украине оборонное ведомство опубликовало в среду, 6 марта. В сообщении также говорится, что ВС России ликвидировали до 460 украинских военнослужащих на указанном направлении и два танка, в том числе американский Abrams. Это уже третий танк американского производства, уничтоженный в зоне СВО.

За прошедшие сутки ВСУ лишились самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса «Бук», гаубицы «Мста-2», двух американских гаубиц М119, а также американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Специальная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России вместе с Херсонской и Запорожской областями.

Россия ранее обращалась с нотой протеста к странам, которые бесконтрольно поставляют на территорию Украины свои оружие и боеприпасы, в том числе натовского образца, однако никакой реакции не последовало.

Ранее мы сообщали, что вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Авдеевку и оценил положение города.