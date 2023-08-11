Российских керлингистов отстранили до конца 2023 года

Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах до конца 2023 года. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщила Федерация керлинга России.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета WCF. Организация оставляет за собой право пересмотреть данное решение в случае необходимости.

Российские керлингисты и национальная сборная страны были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года из-за проведения РФ спецоперации на Украине.

В июне Международный союз конькобежцев (ISU) также принял решение продлить отстранение представителей России и Белоруссии от участия в турнирах. Осенью исполком организации также может пересмотреть это решение.

На фоне ситуации на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендации спортивным федерациями не допускать представителей России и Белоруссии к участию в турнирах. Большинство спортивных организаций последовали рекомендациям МОК.

В марте МОК обнародовал новые правила допуска российских спортсменов. Согласно им, к участию в турнирах могут индивидуально допустить спортсмена в нейтральном статусе. Кроме того, такой спортсмен не должен публично поддерживать СВО.