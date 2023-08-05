Российский адмирал назвал способ усилить выявление украинских беспилотников в Крыму

Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов сообщил, как можно усилить выявление БПЛА ВСУ на территории Черного моря и Крыма. Он считает, что для этого нужно задействовать береговые системы слежения. Слова Комоедова передает издание Ura.ru .

Адмирал напомнил, что в Черном море имеются подводные береговые системы. Он сообщил, что это кабельные гидроакустические системы, которые связаны с берегом.

Он указал на то, что эти системы отслеживают звуки и уведомляют о приближении потенциально опасных объектов. Комоедов также сообщил, что морские беспилотники врага можно глушить при помощи самолетов с радиоэлектронной борьбой.

Комоедов также отметил, что для борьбы с морскими БПЛА нужно выяснить, где они производятся и складируются. По его словам, это в разы повысит шансы на успешное отражение последующих атак.