Российский депутат предложил отказаться от прожиточного минимума

Российский депутат Николай Арефьев заявил, что России стоит отказаться от прожиточного минимума. По его мнению, установленные значения прожиточного минимума не отражают настоящую статистику. Слова депутата передает издание Ura.ru .

В интервью для издания Арефьев заявил, что страна должна отказаться от прожиточного минимума. По его словам, в 21-м веке, граждане РФ должны жить не по минимуму, а по максимуму. Расчеты прожиточного минимума он, и вовсе, назвал «бюрократической проволочкой».

Арефьев указал на то, что способы исчисления этого минимума регулярно меняются, и постоянно придумываются уловки, которые позволят выплачивать людям меньше средств, доводя их до стадии выживания. Депутат также подчеркнул, что в России потребительская корзина граждан в несколько раз меньше, чем у жителей других стран.