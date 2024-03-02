ФРГ начинает раскрываться с новой, позорной стороны. Она демонстрирует свою лживую и агрессивную сторону. Так считает первый заместитель представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. Запись по этому поводу он сделал в социальной сети Х.

Он охарактеризовал опубликованную запись разговоров высокопоставленных офицеров бундесвера по поводу удара на Крымском мосту как потерю лица для Берлина, который опозорил себя. Германия приоткрыла обществу свою лживую, русофобскую и реваншистскую сторону.

«Это уже не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы», - указал он.

Полянский написал, что у него прямо напрашиваются аналогии с 30-ми годами прошлого века, когда та же Германия шла к войне, которую затем успешно развязала.

Ранее Полянский оценил слова представителя Израиля в ООН. Он назвал полным абсурдом приравнивания России к движению ХАМАС. Он напомнил, что израильтяне регулярно делают глупые сравнения, в частности, они приравняли к ХАМАС саму Организацию Объединенных Наций.