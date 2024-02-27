Российский дипломат при ООН Полянский назвал бредом сравнение России с ХАМАС

Ранее постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан заявил, что нападение ХАМАС на его страну можно сравнить с атакой России украинской территории. Дмитрий Полянский, заместитель пострпреда РФ при ООН, раскритиковал эту точку зрения, сделав запись в социальной сети Х.

Дипломат напомнил, что израильтяне регулярно делают абсурдные заявления. Например, ранее они назвали ООН причастным к атаке ХАМАС, то есть уравняли вину этих двух организаций.

«Бред продолжается... Неделю назад мы услышали от Израиля, что «Организация Объединенных Наций - это ХАМАС». Сегодня - что Россия - это Хамас», - написал он.

По его мнению, Украина и Израиль солидарны в своих усилиях. Они совместно разрушают международное гуманитарное право, ведя битву против всего человечества.

Ранее постпред России при ООН Небензя сообщил, что по итогам решения Международного суда Украине придется доказывать свою невиновность в геноциде на Донбассе. Он считает, что киевские власти сами усадили себя на скамью подсудимых, поскольку именно они и подали иск в суд против РФ.