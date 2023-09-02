Российский дипломат указал на риск прямого столкновения между Россией и НАТО
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В условиях тесного прокси-столкновения между НАТО и Россией, продолжающегося второй год на полях Украины, нельзя ничего сбрасывать со счетов. И риск прямого военного конфликта между сторонами весьма вероятен.
Такой вариант развития событий в соцсети X (бывший Twitter) описал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Ранее популярный американский журналист Такер Карлсон заявил, что уже в 2024 году можно ждать прямого вооруженного конфликта между США и РФ.
«Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между Россией и НАТО... Всё может произойти», — цитирует Полянского РИА Новости.
Ранее стало известно, что США начнут поставлять киевскому режиму снаряды с обедненным ураном.