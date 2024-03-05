Захарова обвинила западных послов в постоянном вмешательстве во внутренние дела РФ

Дипломаты из стран, входящих в НАТО, занимаются активным вмешательством во внутрироссийские дела. Это ставит вопрос о целесообразности их пребывания в РФ. Так считает Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России. Она изложила свою точку зрения во время выступления на телеканале «Соловьев Live».

Она жестко отреагировала на то, что послы Запада отказались от встречи с Сергеем Лавровым, которая должна была быть посвящена российским выборам. Захарова отметила, что дипломаты из государств НАТО, пребывая в РФ, посвящают себя одному занятию. Они заняты вмешательством во внутренние дела России.

«Они занимаются, первое, вмешательством во внутренние дела нашей страны. Второе - буквально перформансами, которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела», - указала дипломат.

Мария Захарова добавила, что вся история с отказом от встречи ставит вопрос о том, каково значение всей деятельности западных послов на российской территории.

Ранее Захарова крайне скептично оценила соглашения, которые ряд стран подписал с Украиной. По ее утверждению, в документах не содержится никаких гарантий безопасности для Киева, вопреки всем громким заголовкам в СМИ. Запад всего лишь закрепил на бумаге текущее положение дел. Он продолжает оказывать ту помощь, которую отправлял и ранее.