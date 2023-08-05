Российский посол Антонов рассказал о любимой тактике американской администрации

Администрация американского президента Джо Байдена отвлекает внимание от своих действий, выступая с заявлениями о несоблюдении Россией обязательств в рамках Конвенции о запрете химического оружия. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в социальных сетях дипмиссии в США.

В посте Антонов дает комментарий касаемо статьи замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Автор статьи заявил, что российская сторона не соблюдает условия и не выполняет свою часть по конвенции, храня и утаивая запасы химического оружия.

В ответ на это Антонов заявил, что это – демонстрация любимой тактики американской администрации – запятнать репутацию других и отвлечь этим внимание от своих действий.

Дипломат также напомнил, что РФ уничтожила все свое химическое оружие еще 6 лет назад. Много лет Соединенные Штаты обещали мировому сообществу ликвидировать свои запасы, подчеркнул Антонов.