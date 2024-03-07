Британские военные уже находятся на Украине. Они даже обслуживают те ракеты, которые англичане передают ВСУ. Так считает посол России в Лондоне Андрей Келин. Его мнение привел ТАСС .

Он напомнил, что ранее уже были официальные подтверждения того, что британские спецназовцы и военные инструкторы присутствуют на украинской территории. Становится ясно, что запуски ракет Storm Shadow украинские военные не могут производить самостоятельно. Этим занимаются британцы, поскольку на обучение таким сложным вооружениям уходит очень много времени, которого у ВСУ сейчас нет.

«Мы можем четко сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны - члены НАТО», - указал он.

При этом массовая отправка военных из Великобритании не имеет никаких перспектив. Против этого выступают и местные ключевые политики, и даже руководство НАТО.

Ранее британскому изданию пришлось признать правоту Келина после его выступления на телевидении. Дипломат заявил, что экономика РФ находится на очень высоком уровне, а российская армия постепенно расширяет зону своего контроля на украинской территории.