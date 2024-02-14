Британский телеканал Sky News после беседы с российским послом в Лондоне Андреем Келином признал, что все сказанное дипломатом в интервью, является правдой, пишут РИА Новости .

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телеканалу рассказал, что экономика России остается на высоком уровне. Введенные Западом санкции никак не отразились на ее укреплении.

Отметил успехи России в зоне СВО. Рассказал, что линия боевых столкновений постепенно расширяется и смещается от той границы, где ранее территория считалась украинской.

Поделился мнением, что Украина испытывает дефицит в производстве военной технике, в снарядах. Россия же, напротив, увеличила мощность военного производства.

После интервью телеканал провел детальный анализ сказанного послом и опубликовал статью, автор которой признает правдивость слов Андрея Келина.

«В целом это правда, плюс-минус некоторая гипербола», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Автор материала отметил, насколько уверенно вел себя посол. Некоторые его заявления звучали достаточно резко.

Немецкий журналист Юлиан Репке высказал мнение, что ВСУ психологически и технически не были готовы к столь мощным атакам со стороны армии России.