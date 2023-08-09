Российский посол обвинил США в уходе от ответственности и манипуляции общественным мнением

Соединенные Штаты стремятся обвинить Россию в прекращении зерновой сделки, хотя сами и виноваты в том, что стамбульские договоренности все время не срабатывали.

Анатолий Антонов, российский посол в Вашингтоне, заявил, что Америка искажает реальное положение дел, когда рассказывает об отсутствии преград на пути сельскохозяйственных товаров из РФ.

«Все, что нужно от США и их союзников, - не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Дипломат также подчеркнул, что вывоз зерна с Украины с самого начала не соответствовал заявленным при подписании договора целям. Продовольствие попадало в беднейшие страны в последнюю очередь. А когда Россия бесплатно отправляет зерно и удобрения нуждающимся, то на пути грузов выстраивают барьеры. При этом РФ обвиняют в незначительности помощи, которую она оказывает странам третьего мира.