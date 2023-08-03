Российский посол поблагодарил Мексику за принципиальную позицию по Украине

Новый посол России в Мексике Николай Софинский выразил признательность латиноамериканской стране за ее последовательную позицию по Украине. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он подчеркнул, что Мексика не присоединяется к антироссийским санкциям, отказывается от поставок вооружения Киеву и делает акцент на мирном урегулировании конфликта.

По словам дипломата, в ряде вопросов позиции России и Мексики разнятся, однако обе стороны настроены на конструктивный диалог.