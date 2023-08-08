Если Белый дом действительно хочет мира в Закавказье, то ему надо отказаться от угроз, санкционного давления и обвинений по любому поводу.

Соединенным Штатам необходимо сосредоточиться на том, чтобы Грузия наконец-то заключила мир с Южной Осетией и Абхазией и подписала договор, по которому обязуется не применять силу для решения территориального вопроса. Так считает Анатолий Антонов, российский посол в Вашингтоне. Вместо этого Америка нагнетает обстановку, пытаясь разорвать любые связи между этой страной и Россией. Госдеп откровенно извращает факты, подавая альтернативную версию событий августа 2008 года, когда грузинская армия вторглась в Южную Осетию.

«Цель ясна: взвалить вину на Россию. Однако факты подтверждают, что вся ответственность за те события лежит на бывшем президенте Саакашвили», - подчеркнул дипломат в своем микроблоге.

Он добавил, что все эти события стали прямым следствием действий США, которые привели к власти и затем поддерживали режим Саакашвили.