Армия ВС РФ ждет подходящего момента, чтобы начать наступление. Сейчас она перемалывает ВСУ. Об этом рассказал член Совфеда РФ Дмитрий Перминов изданию Ura.ru .

Перминов сообщил, что у украинских бойцов не вышло достичь успехов в контрнаступлении, несмотря на то, что оно затянулось уже на 2 месяца. Он указал на то, что ВСУ несут весомые потери, как в боевой технике, так и в живой силе.

Политик указал на то, что этот факт вызывает шквал недовольства со стороны стран Запада. По словам Перминова, они ожидали большего от Украины и начинают говорить об этом прямо.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты не дают президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров. Более того, они вынудили его принять закон о запрете переговоров с РФ, подчеркнул сенатор.