Российский штурмовик заколол врага ножом в прямом эфире

В ходе боевых действий российский военнослужащий вступил в столкновение с солдатом ВСУ, который в одиночку оборонял ключевую позицию. Об этом случае со ссылкой на военкора Александра Сладкова сообщила «Газета.Ru».

По его словам, российские силы не могли продолжить наступление из-за сопротивления этого военнослужащего. По этой причине, штурмовик ВС РФ, оставив автоматическое оружие, применил холодное оружие против противника — взял нож и в прямом эфире заколол врага.

«Наш солдат выволок бездыханное окровавленное тело врага, помахал рукой нашему коптеру, взял автомат и продолжил атаку объекта», — рассказал Сладков.

Накануне стало известно о подобном случае в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Командир группы специального назначения «Ахмат» с позывным Аид вступил в схватку на ножах с боевиком ВСУ. Это произошло при подходе к тыловым позициям противника в районе Серебрянского лесничества.

Российские военнослужащие скрытно приближались к позициям, используя маскировочные накидки, скрывающие их от обнаружения тепловизионными приборами. В критический момент украинский боевик отошел со своего поста, чем воспользовался Аид. Он вступил в ближний бой с противником, применив холодное оружие.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором российские военные извлекают пулю из головы сослуживца плоскогубцами.