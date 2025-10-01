«Вот так мы воюем»: в Сети шокирует видео, где россияне плоскогубцами достают пулю из головы сослуживца

Российский военнослужащий с пулей в голове усмехнулся и произнес: «Вот так мы воюем», что было зафиксировано на видео. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на «Инцидент Россия».

На видео можно увидеть, как товарищи по оружию пытаются самостоятельно извлечь пулю из головы своего сослуживца, используя для этого плоскогубцы из набора инструментов.

Судя по кадрам, сначала они предполагали, что в голове мужчины застрял осколок, и их удивление было велико, когда вместо этого они обнаружили почти целую пулю.

Ранее сообщалось, что хабаровские врачи внедряют новые методы лечения бойцов СВО с тяжелыми ранениями.