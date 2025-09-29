Российский военкор сообщил о поражении вертолета Ми-8 украинским дроном

Российский военный вертолет Ми-8 поразил украинский FPV-дрон в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канала военного блогера Бориса Рожина.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Котляровка, расположенного на территории ДНР. По словам блогера, все члены экипажа выжили — их эвакуировали с места происшествия.

«Главное, что люди спаслись. Но данный эпизод напоминает, что дроны представляют собой угрозу и для вертолетов, тем более прецеденты уже были», — отметил Рожин.

Ми-8 представляет собой многоцелевой вертолет, созданный в ОКБ им. Миля. Является одним из самых массовых вертолетов в истории авиации и настоящей «рабочей лошадкой» военной и гражданской авиации многих стран.

