ВСУ ударили по легковому автомобилю с мирными жителями в российском регионе

ВСУ нанесли удар по легковому автомобилю с гражданскими лицами на территории Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в Валуйском городском округе, где в результате атаки пострадали два человека — мужчина и женщина. Оба получили множественные осколочные ранения и были переданы медицинским работникам в тяжелом состоянии.

В ночь на 29 сентября украинские вооруженные формирования провели серию атак по нескольким регионам России. Кроме Белгородской области, обстрелу подверглась Московская область.

В городе Воскресенске после попадания начался пожар, в результате которого погибли местная жительница пенсионного возраста и ее несовершеннолетний внук.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали в одном из районов региона подростка, ехавшего на мотоцикле.