Российского премьера Мишустина включили в список самых влиятельных евреев во всем мире

Газета назвала политика одной из ключевых фигур во власти в России. По ее мнению, он является доверенным администратором Путина и лицом, которое занимается решением проблем.

«В то время как Путин занимается внешней политикой и военными вопросами, Мишустин управляет механизмом госаппарата, который обеспечивает функционирование России», — указали журналисты.

По их мнению, именно нынешний премьер РФ занимается поддержанием стабильности в стране. Сам он является сыном еврея, выходца из Полоцка. Его разместили в списке самых влиятельных евреев на 18 месте среди возможных 50 позиций. При этом украинский президент Владимир Зеленский в этом году не включен в ТОП.

Ранее Мишустин заявил, что Россия стабильно занимает четвертое место в мире по объему экономики и продолжает удерживать лидерские позиции в Европе на протяжении нескольких лет. Он подчеркнул, что РФ демонстрирует устойчивое развитие и продолжает двигаться вперед.