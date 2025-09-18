Мишустин назвал Россию четвертой экономикой мира

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия стабильно занимает четвертое место в мире по объему экономики и продолжает удерживать лидерские позиции в Европе на протяжении нескольких лет. Об этом глава правительства заявил в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

Несмотря на внешние вызовы и санкционное давление, подчеркнул он, Россия демонстрирует устойчивое развитие и продолжает двигаться вперед.

«Экономика плавно адаптируется к текущим реалиям. И продвижение вперед сохраняется. Оно заметно во всех сферах — от социальной до инфраструктуры и технологий», — подчеркнул Мишустин.

Глава правительства также заявил о старте новых национальных инициатив, призванных реализовать цели, поставленные президентом страны до 2030 года.

Мишустин подчеркнул, что предстоящая работа включает решение ряда масштабных задач. В их числе — улучшение благосостояния населения, завоевание передовых позиций в технологической сфере, укрепление финансовой независимости страны, а также создание конкурентоспособной и самодостаточной промышленной отрасли.

