«Ростех» увеличил выпуск бронетехники в 4 раза с начала СВО

С начала провдения СВО на Украине, производство бронетехники «Уралвагонзаводом» и «Высокоточными комплексами» увеличилось в 4 раза. Об этом сообщил первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков. Его слова передает издание РИА Новости .

Он также рассказал журналистам, что очень часто, отгрузка техники выполняется заранее. Отправленная в зону ведения боевых действий техника, постоянно обновляется и дорабатывается с учетом появляющихся задач и условий. Артяков рассказал, что специалисты дорабатывают машины с учетом опыта, полученного в бою.

Заводы выпускают большое количество отечественной бронированной техники. В том числе и танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, а также, боевые машины десанта БМД-4М.

Недавно сообщалось о том, что «Ростех» ведет подготовку к запуску дымообразующей гранаты в серийное производство. Новая разработка корпорации призвана защитить высокоточные РДГ-У. Эксперт сообщил, что новая граната лучше не только отечественных, но и зарубежных дымообразующих гранат.