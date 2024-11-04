Ростовский и Тамбовский губернаторы Голубев и Егоров объявили об уходе в отставку

Сегодня, в День народного единства, глава Тамбовской области Максим Егоров написал заявление о своей отставке. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в соцсетях.

Егоров выразил жителям Тамбовской области благодарность за оказанное ранее доверие, подчеркнув, что регион стал для него за прошедшие годы родным. Он пояснил, что уходит в отставку в связи с переводом на некую более высокую должность.

«Я — настоящий тамбовчанин, я рад, что тамбовский волк теперь товарищ. Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне», — сказал Егоров.

Также стало, что сегодня в отставку с той же мотивацией подал и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — написал политик.

Голубев также поблагодарил руководство страны и самих ростовчан за оказанное доверие.