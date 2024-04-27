РПЦ отказалась от идеи установить пасхальное перемирие на Украине

Российская православная церковь (РПЦ) не будет устанавливать пасхальное перемирие на Украине, сообщил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что попытки установления перемирия на время религиозных праздников, в том числе на Пасху, являются бессмысленными, так как его не соблюдает украинская сторона. Слова Кипшидзе приводит ТАСС.

«Русская церковь уже выступала с призывом рождественского перемирия в начале 2023 года, когда Святейший Патриарх призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений, однако эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей», — напомнил он.

Кипшидзе назвал выдвижение таких инициатив неактуальным, когда Украина проявляет непонимание.

Большинство перемирий, связанных с религиозными праздниками, киевский режим нарушал, начиная с 2014-го года, когда на территории Донбасса начались военные действия. В начале 2023-го года украинские власти также не приняли предложения России по установлению перемирия в связи с рождественскими праздниками. ВСУ продолжали проводить военные действия и обстреливать мирные кварталы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее мы сообщали, что главком ВСУ Александр Сырский признался Западу об ослаблении ВСУ на фронте.