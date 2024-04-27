Сырский признался Западу в слабости ВСУ на поле боя

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признался западным партнерам в том, что украинская армия ослабла на поле боя.

Сырский принял участие во встрече контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн». В мессенджере он написал, что обстановка в зоне боевых действий в будущем может накалиться.

«Я проинформировал участников коалиции про сложную оперативно-стратегическую обстановку» — написал Сырский.

Он также отметил, что российская авиация усилила атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины. По словам главкома ВСУ, Киеву по-прежнему необходимы ракеты, вооружение, боеприпасы и военная техника.

В прошедшей встрече, помимо Сырского, приняли участие начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов*, а также президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны страны Рустем Умеров (дистанционно).

Сырский сменил Валерия Залужного на посту главнокомандующего ВСУ в феврале 2024-го года. Сейчас Залужный является чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании.

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