Глава МИД Украины Сибига выразил признательность Казахстану за поддержку Киева

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность своему казахстанскому коллеге Мурата Нуртлеу за поддержку, которую Казахстан оказывает в отношении суверенитета и целостности Украины. Об этом сообщил РБК.

Он отметил, что провел встречу с министром иностранных дел Казахстана, во время которой обсудил текущую боевую ситуацию в конфликте на Украине.

Кроме того, Сибига акцентировал внимание на важности углубления двусторонних отношений и сотрудничества с Центральной Азией.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказывался о военной непобедимости России.

Он подчеркнул необходимость мирного разрешения конфликта и важность изучения всех предложений по мирным инициативам от различных стран, чтобы достичь соглашения о прекращении военных действий.

Ранее сообщалось, что Великобритания добавила в санкционный список против России две компании и пять газовозов.