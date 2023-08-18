Румыния попросила Украину признать молдавский язык несуществующим

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку обратился к украинскому коллеге Денису Шмыгалю с просьбой официально признать молдавский язык несуществующим. Так румынская сторона хочет защитить своих граждан на территории Украины.

С таким предложением Чолаку обратился в Шмыгалю в Бухаресте, где украинский политик находится с официальным визитом.

«Что касается темы прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству на Украине, я довел до сведения премьер-министра законные опасения Румынии в этой сфере. Я напомнил о твердой позиции Румынии по этому вопросу. Мы показали, что ожидаем от украинских властей открытости и вовлеченности, что является нормальным для двух государств, связанных такой сильной солидарностью», – сказал Чолаку на брифинге.

Он отметил, что Румыния хочет, чтобы на Украине румыны обладали теми же правами, что и украинцы в их стране. Чолаку напомнил, что соответствующие акты в отношении статуса румынского языка приняли в самой Молдавии, и Киеву следуют последовать ее примеру.

В марте парламент молдавской республики поддержал переименование государственного языка молдавского в румынский. Такая же поправка внесена в конституцию государства.

Еще в 2013 году Конституционный суд Молдавии признал румынский язык официальным государственным языком.

Ранее посла Молдовы в Москве вызвали в Министерство иностранных дел России. Ему было предъявлено решение о запрете на въезд в РФ ряда официальных лиц в качестве ответных мер на решение Кишинева о сокращении дипломатического штаба в республике.

Молдавией руководит президент с румынским паспортом Майя Санду. Она ни раз заявляла об укреплении сотрудничества с румынской стороной в разных сферах.

В марте 2023 года в Кишиневе прошел митинг сторонников союза между Молдавией и Румынией. Участники высказывались за всестороннее сотрудничестве с румынами, поднимала флаги этой страны. Несмотря на это, большинство жителей молдавской республики выступают за сохранения экономические и политических связей с Россией, несмотря на противоположную политику со стороны властей.