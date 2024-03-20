Румынские наемники признали участие в атаках на приграничные территории РФ
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Наемники из Румынии подтвердили факт своего участия в украинских атаках на приграничные территории РФ. Заявление боевиков и видеоматериал с ними были опубликованы в группе Romanian Battlegroup Getica в социальных сетях.
В данном видеоматериале наемники признали свою причастность к операциям на приграничных территориях РФ вместе с террористической организацией «Русский добровольческий корпус»* и остальными украинскими боевиками.
В видео румынские боевики называют данные атаки «рейдами» и признали, что нападали на российские деревни, находящиеся возле границы с Украиной. Они также обнародовали видео, на кадрах которых запечатлены моменты атак и обстрелы российских территорий.
Ранее радиостанция Radio Romania Actualitati выпустила сюжет про местных наемников, участвующих в боях на украинской стороне. Журналисты утверждали, что среди боевиков были румыны и молдаване.
* – Террористическая организация, запрещенная на территории РФ