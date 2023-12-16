Сальдо: мирные переговоры с Украиной возможны лишь на условиях Москвы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал возможность начала переговоров с Украиной. Ранее во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не чуралась любых мирных инициатив, если они не противоречат интересам РФ и ее народа.

В беседе с РИА Новости Сальдо подчеркнул, что мирные переговоры с действующей украинской властью могут быть исключительно на условиях Москвы, а не с выставленными предварительно США. Никакому Минску-3 не бывать, считает он.

«Минские переговоры — сколько лет длились эти все встречи, консультативные там рассказы о том, что мы поможем этот конфликт каким-то образом утихомирить, нападения на Донецкую, Луганскую республики. Это явно была уловка для того, чтобы затягивать время, при котором страны НАТО вооружали и обучали военных в Киеве», — отметил политик.

Сальдо добавил, что любые возможные переговоры с Киевом могут возможны только «по достижению тех целей специальной военной операции, которые определены Верховным главнокомандующим».

«Поэтому условие с нашей стороны может быть только одно: полная, абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех тех территорий исконно русских, которые были в составе России и которые сейчас хотят вернуться, которые ещё не вернулись», — сказал глава Херсонской области.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль город Марьинку в ДНР.