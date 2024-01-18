Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что региону не грозит засуха из-за уничтожения киевским режимом Каховского водохранилища. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости .

Накануне Сальдо заявил, что водохранилище фактически исчезло после инцидента на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

«Источников воды для наполнения Северо-Крымского канала, сопоставимых по масштабам с уничтоженным киевским режимом Каховским водохранилищем, нет. Однако засуха Херсонской области не грозит», — сказал Сальдо.

Он отметил, что херсонским аграриям придется отказаться от таких культур как, например, рис, который любит влагу, и перейти на засухоустойчивые. Также, по словам Сальдо, те населенные пункты, куда вода поступала из водохранилища, сейчас «питаются» водой из артезианских источников.

В ночь на 6 июня 2023 года после нескольких ракетных ударов со стороны ВСУ была частично разрушена плотина Каховской ГЭС. Из-за этого вода из Каховского водохранилища большим потоком начала двигаться вниз по течению Днепра, затапливая прибрежные города и села. Под водой оказались населенные пункты Алешки и Новая Каховка.

Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, назвал это «варварской акцией киевского режима», приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. В результате трагедии погибли 57 человек.

Каховская ГЭС была последней ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций и располагалась в пяти километрах от Новой Каховки.

Ранее мы сообщали, что боец спецназа «Ахмад» рассказал о появлении в ВСУ женской роты. Он отметил, что подразделение состоит преимущество из женщин, которые пошли на фронт в качестве добровольцев.