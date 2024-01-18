Боец спецназа «Ахмат» рассказал о появившейся на передовой женской роте ВСУ

Украинская армия перебросила в зону проведения специальной военной операции роту, состоящую целиком из женщин. Об этом заявил военнослужащий из подразделения специального назначения «Ахмат» с позывным «Аид». Его рассказ привело РИА Новости .

Это произошло на кременском участке фронта на территории Донбасса. Спецназовец сообщил, что к частям националистического подразделения «Азов», которое находится на этом участке, подходят различные подкрепления.

«Самое удивительное это, конечно, женская рота зашла, состоящая исключительно из женщин», - указал он.

«Аид» сообщил, что эта рота входит в состав 54-й бригады ВСУ, и она состоит целиком из добровольцев. Женщины из этой роты выполняют функции снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» сообщили, что во время штурма украинских позиций ими были ликвидированы двое наемников из Колумбии. Солдаты ВСУ прятались в недостроенном блиндаже и отказались изначально сдаваться. В плен попал только один из них.