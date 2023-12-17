Сальдо рассказал о преступлениях, которые совершаются в подконтрольном ВСУ Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в интервью РИА Новости о преступлениях, которые совершаются в подконтрольном киевскому режиму Херсоне.

По словам главы региона, в городе регулярно происходят ограбления, которые остаются безнаказанными из-за отсутствия администрации.

«Плохо живут, очень плохо живут… Все то, что сейчас там происходит, это место для мародерства и грабежа для украинских военных, но они в меньшей степени этим занимаются, а в большей степени – мародеры и мошенники, которые приезжают для того, чтобы зайти в дома», – подчеркнул Сальдо.

По словам главы региона, в Херсоне на данный момент остаются порядка 60-80 тысяч жителей. Ранее, подчеркнул Сальдо, в городе проживало 340 тысяч человек.

Как отметил губернатор области, администрация города постоянно не находится в нем. По словам Сальдо, «руководители» то приезжают в город, то уезжают, поэтому они не управляют городским хозяйством и следят за обстановкой в городе. Сальдо назвал Херсон «серой» зоной, в которой плохо живется.

9 ноября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ отвести российские войска на левый берег Днепра. Херсон свыше семи месяцев находился под контролем российского командования, став единственным областным центром, занятым ВС РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Минобороны, назвал этот шаг «жестом доброй воли».