Сальдо заявил, что на восстановление Чонгарского моста уйдет больше месяца

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, сколько времени понадобится на восстановление Чонгарского моста, соединяющий регион с Крымом.

В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что работы по восстановлению займут больше месяца.

«Примерные сроки восстановления - не менее месяца, а то и до двух месяцев работы будут продолжаться», – сказал Сальдо.

По его словам, при восстановлении объекта нужно учитывать технические трудности. Сальдо отметил, что военные и специалисты занимаются поиском оперативного решения возобновления движения.

6 августа ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту. На данный момент пункт пропуска «Джанкой», через который можно было попасть на полуостров, закрыт. На автомобильном покрытии образовались ямы, но несущие конструкции не повреждены.

Сейчас граждане могут попасть в Крым и, наоборот, в Херсонскую область, через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». При этом, через первый – могут проехать только автомобили, а через второй – грузовые машины.

Атака на Чонгарский мост со стороны ВСУ является уже второй. В июне украинские военные также нанесли удар по объекту. Сальдо тогда сообщил, что ВСУ использовали дальнобойные ракеты, переданные Киеву Великобританией Storm Shadow.