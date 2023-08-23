Салливан: США знали о мощности линии обороны России еще до контрнаступления ВСУ

Белый дом был в курсе, насколько мощной и максимально укрепленной является на линии соприкосновения в зоне СВО линия обороны ВС РФ, однако одобрил начало контрнаступления ВСУ на российские позиции.

Как сообщил на брифинге перед журналистами советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, этот факт не был тайной и для киевского режима.

«Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идёт о любом конфликте», — цитирует Салливана ТАСС.

Представитель американской администрации также подчеркнул, что Белый дом и лично президент США Джо Байден не считают нынешнюю ситуацию в украинском конфликте тупиковой, а заглохшее контрнаступление ВСУ - провалом. Пентагон, по словмм Салливана, продолжит отправлять украинской армии все доступные средства поддержки.

Ранее Салливан заявил, что конгресс США одобрит запрос президента США Джо Байдена и согласится выделить очередной транш матпомощи Киеву для противостояния с Россией.