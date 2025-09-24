Самолет министра обороны Испании столкнулся со сбоем GPS над Калининградом

Авиалайнер, перевозивший главу оборонного ведомства Испании,Маргариту Роблес испытал трудности с навигацией в воздушном пространстве над Калининградом. Информацию об этом распространило агентство Reuters.

Утверждается, что сбои в работе системы GPS возникли у самолета во время его следования в Литовскую Республику. Целью визита Роблес была встреча с литовским министром обороны Довиле Шакалене. Сообщается, что они совместно посетили авиационную базу в Шяуляе.

Ранее сообщалось, что самолет с пассажирами попал в опасную зону над ЯНАО.